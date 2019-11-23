البرلمان يعتزم توزيع استبيان على المحافظات كافة يتعلق بتعديل الدستور

2019/11/23 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية يوسف محمد، اليوم السبت، ان اللجنة بصدد توزيع استبيان على المحافظات كافة بشأن التعديلات الدستورية.

وقال محمد في تصريح لـ” گلگامش برس ” ان الاجتماعات مستمرة لمناقشة تعديلات الدستور ، مبينا ان اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع المختصين في القانون والدستور والمنظمات والنقابات وكذلك توزع استبيان لكل المحافظات لعرضها على المواطنين”.

واشار الى ان ” المادة 142 والتي شكلت اللجنة بموجبها سقف عنل لجنة التعديلات الدستورية سيكون اربعة اشهر لاستكمال مافة التعديلات ، مؤكدا ليس هناك اي خطوط حمر لتعديل اي مادة دستورية”.

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