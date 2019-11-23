التغيير في العراق: حل المعضلة الفيدرالية

2019/11/23 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير الصميدعي الحل بسيط للغاية وهو تشكيل إقليم يضم جميع محافظات العراق عدا إقليم كردستان، ليتساوى الجميع في المشاركة في الحكومة الاتحادية وصلاحياتها التي حددها الدستور ومنها الدفاع والعلاقات الخارجية.دستور العراق فيدرالي.هذا ما اتفق عليه قادة المعارضة في العهد الصدامي وأقره مجلس الحكم في قانون الإدارة الانتقالي، وثُبّت في الدستور الذي أقر باستفتاء […]

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