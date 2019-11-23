2019/11/23 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس علي العلي في مثل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها العراق الآن لا بد من إدارة وإرادة سياسية مسؤولة تتولى زمام قيادة هذه المرحلة والعبور إلى الشاطئ الآخر بأقل ما يمكن من الخسائر، فليس من مصلحة أحد (من غير الفاسدين والذين لا يحملون النفس الوطني وروح التحضر والإنسانية) أن ينزلق الوضع العام نحو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التسويف ومخاطر الإنزلاق نحو العنف المتبادل) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التسويف ومخاطر الإنزلاق نحو العنف المتبادل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).