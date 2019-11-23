21 نوفمبر سبعينية ليبيا

2019/11/23 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الرحمن شلقم نوفمبر (تشرين الثاني) 1949 كانَ محطة الانبعاث لليبيا في زمن التحولات الكبيرة في العالم.انتهت الحرب العالمية الثانية ودخلت الدنيا في خلقة جديدة من صناعة القوة.الكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والشرقية بقيادة الاتحاد السوفياتي.في مؤتمري بوتسدام ويالطا قامت القوى المنتصرة برسم خريطة لتقاسم تركة المحور المهزوم، لكن تموضع القوات […]

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