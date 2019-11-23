2019/11/23 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التشريع ليس مثالياً بدرجة الكمال بنيان: إقرار قانون الأولمبية العراقية خطوة بإتجاه التصحيح بغداد – الزمان قال مستشار رئيس الوزراء العراقي إياد بنيان إن إقرار قانون اللجنة الأولمبية العراقية من قبل مجلس النواب يعد خطوة باتجاه تصحيح المسار الرياضي. وأوضح بنيان في تصريحات صحفية أن إقرار القانون الخاص باللجنة الأولمبية “وإن لم يكن مثاليا بدرجة […]

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