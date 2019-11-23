2019/11/23 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأسود تخفق في حسم التأهل مبكراً وتضع نفسها وسط الحسابات تعثّر الوطني أمام البحريني بسبب نجوم خارج الخدمة الناصرية – باسم ألركابي اكتفى منتخبنا الوطني بالحصول على نقطة من ضيفه منتخب البحرين بالتعادل من دون أهداف في اللقاء الذي جرى الأسبوع الماضي ضمن التصفيات المزدوجة لبطولتي كاس العالم بقطر 2022 وأمم أسيا 2023 بعدما اعتمد […]

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