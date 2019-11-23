2019/11/23 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى تحية لصحافتنا الرياضية – سامر الياس سعيد في هذه الايام وبينما كان العراق يتبلور بحكومة وكيان سياسي كانت النهضة في مجالاته المتعددة تشهد بوادر نشوء العديد من الاجتراحات التي عززت دورا رياديا للبلد في عدد من ميادين المعرفة لاسيما الصحافة ومنها التخصص بالشأن الرياضي فبينما تمر الذكرى الـ97 لصدور اول مجلة رياضية في […]

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