ديالى.. انتهاء عملية أبي صيدا الامنية وهذه أبرز النتائج

2019/11/23 | 15:37

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر أمني في محافظة ديالى، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، انتهاء عملية أبي صيدا الأمنية في تعقب خلايا داعش شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عملية أأأأبي صيدا الأمنية في تعقب خلايا داعش في بساتين قرى بودجه والكبة وابو كرمة وجلبي انتهت في تحقيق الاهداف المرسومة لها".

واضاف، أن "العملية والتي انطلقت من 3 محاور أسفرت عن تدمير مضافتين وتفجير عبوة ناسفة تحت السيطرة وتمشيط عشرات الدونمات من بساتين وعرة معقدة التضاريس".

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر امني في محافظة ديالى، السبت (23 تشرين الثاني، 2019) اعتماد الحشد الشعبي "المربعات"، في تعزيز تحصيناته داخل المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحشد الشعبي بدأ مؤخرا باعتماد ستراتيج

بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، بفتح الطريق الرابط بين مدينتي الناصرية والسماوة، بعد ساعات من اغلاقه من قبل المتظاهرين.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية اعادت فتح الطريق الر

بغداد اليوم- كربلاء

أصدرت قيادة شرطة كربلاء، السبت (23 تشرين الثاني 2019)، بيانا بشأن العثور على جثة رجل داخل صندوق سيارته يوم أمس الجمعة.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "سجلت ليلة أمس الجمعة حادث قتل جنائي للمجني عليه (فر

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