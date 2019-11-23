نائب الرئيس الأميركي يصل العراق في زيارة غير معلنة

2019/11/23 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إلى العراق في زيارة مفاجئة وغير معلنة، حسبما أفاد مراسل الحرة السبت.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة واجراء انتخابات مبكرة في العراق.

وذكر مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن بنس سيتفقد قوات بلاده في العراق، حيث ينتشر نحو خمسة آلاف جندي أميركي.

وأضاف المصدر أن بنس سيتفقد قوات بلاده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب البلاد.

وهذه هي الزيارة الأولى لبنس الى العراق، والأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط، ما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.

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