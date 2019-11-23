2019/11/23 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} بعد غياب تام عن تشكيلة ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الجاري، قررت إدارة النادي الملكي إعارة المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياز إلى فريق آخر.

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