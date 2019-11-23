مدرب الشرطة يحذر من التهاون أمام نواذيبو

2019/11/23 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حذر ألكسندر إيليتش المدير الفني للشرطة ، من إمكانية التراخي أمام نواذيبو الموريتاني، الإثنين المقبل، في إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية.

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