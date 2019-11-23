تفجير ثلاثة أنفاق والعثور على وثائق لداعش الارهابي في الشرقاط

2019/11/23 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، تفجير ثلاثة أنفاق والعثور على وثائق ومطبوعات تابعة لعصابات داعش الارهابية في جبال الخانوكة بقضاء الشرقاط.

وقالت الخلية

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