تحالف الفتح : قدمنا طلبا لادراج قانوني المفوضية وانتخابات مجلس النواب على جدول اعمال الجلسة المقبلـة

2019/11/23 | 15:40

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العهد نيوز – بغداد

قدمت كتلة تحالف الفتح طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لادراج قانوني انتخابات مجلس النواب ومفوضية الانتخابات اللذين استكملت قراءتهما الاولى ،

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