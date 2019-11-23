دبلوماسي تركي: زيارة اردوغان المرتقبة الى قطر ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات

2019/11/23 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:كشف السفير التركي لدى قطر فكرت أوزر، اليوم السبت، أن هناك عددا من الاتفاقيات الجديدة التي سيتم توقيعها بين أنقرة والدوحة خلال زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان المرتقبة لقطر.

وقال أوزر إن "الاتفاقيات تتنوع مجالاتها وتخصصاتها ومنها التعاون الصناعي والثقافي والصحي والتخطيط المدني والملكية الفكرية".

وتابع "الزيارة ستكون بمناسبة انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا التي يتم انعقادها بالتبادل سنوياً بين البلدين".

وتأسست "اللجنة الاستراتيجية العليا المشتركة بين قطر وتركيا"، في 2014، واستضافت الدوحة دورتها الأولى، في كانون الأول من العام التالي.

وأكد أوز أن "اللجنة على مدار دوراتها الأربع الماضية ساهمت في نقل العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وأشار السفير التركي إلى أن "أنقرة والدوحة بينهما تنسيق دائم في العديد من الملفات على رأسها السياسي والوضع في المنطقة"، موضحا "أن البلدين لديهما رؤى متطابقة في العديد من الملفات على رأسها القضيتين السورية والفلسطينية".

ولفت أوزر أن "الأوضاع التي تجري في المنطقة ساهمت في رفع مستوى التنسيق والتعاون بين البلدين في كافة المجالات الاقتصادية والعسكرية والتجارية والاستثمارية".

ونفى السفير التركي "ما أثير حول تراجع الدوحة عن التزاماتها وتعهداتها بدعم الاقتصاد التركي"، مشيراً إلى أن هناك عددا من المشاريع الجديدة في تركيا تمولها قطر".

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