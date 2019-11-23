المرأة النيابية تطالب بتحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الثلث في البرلمان

2019/11/23 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالبت لجنة الأسرة والمرأة النيابية، اليوم السبت، بتحقيق نسبة تمثيل للنساء لاتقل عن الثلث من عدد أعضاء مجلس النواب والاتحاد.

وقالت رئيس اللجنة انتصار الجبوري في مؤتمر صحفي بمشاركة عدد من النائبات، حضره مراسل "الغد برس" إنه "لتعزيز مفهوم المواطنة وتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية سيما المرأة العراقية، نطالب بتحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الثلث من عدد أعضاء مجلس النواب والاتحاد".

وأشارت إلى أن "هذه المطالب جاءت متوافقة مع مقررات بكين أهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٠ الذي يدعو المشاركة لسياسية للمرأة بنسبة ٥٠% في مواقع صنع القرار ".

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