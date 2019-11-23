عامر صالح - طبيعة العشائر ودورها وأستغاثة رئيس الحكومة العراقية بها على ضوء انتفاضة اكتوبر

2019/11/23 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_صالح أثارت خطوة عادل عبد المهدي قبل أيام والتي اقدم عليها بلقائه رؤساء بعض من عشائر الوسط وجنوب العراق مزيدا من السخط الأجتماعي, سواء على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في الأنترنت, وكذلك ساحات الاحتجاجات الميدانية في المحافظات التي تشهدها, وقد رأى الكثير من المراقبين وكذلك قوى الاحتجاج أنها محاولات لأضعاف واحتواء المد الجماهيري المتعاظم للأنتفاضة الشعبية عبر اقحام بعض العشائر في المحافظات المنتفضة ومما......

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