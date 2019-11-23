منصور الاتاسي - تحية الى الربيع العربي في موجته الثانيه

2019/11/23 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منصور_الاتاسي تحية إلي ثورات الربيع العربي إن اللجنة المركزية لحزب اليسار الديمقراطي السوري المنعقدة بتاريخ 2019 - 11 - 9 تابعت باهتمام و بتأييد كلي عودة الحياة لثورات لربيع العربي التي بدأت في السودان، و انطلقت إلى الجزائر و مصر و تابعت في لبنان و العراق..كما تابعت لجنتنا المركزية الاضرابات العديدة المنتشرة في عدد آخر من الدول و التي تتطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية و تربط في بعض المناطق تحسن الاوضاع الاق......

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