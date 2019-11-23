2019/11/23 | 15:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #منصور_الاتاسي تحية إلي ثورات الربيع العربي إن اللجنة المركزية لحزب اليسار الديمقراطي السوري المنعقدة بتاريخ 2019 - 11 - 9 تابعت باهتمام و بتأييد كلي عودة الحياة لثورات لربيع العربي التي بدأت في السودان، و انطلقت إلى الجزائر و مصر و تابعت في لبنان و العراق..
كما تابعت لجنتنا المركزية الاضرابات العديدة المنتشرة في عدد آخر من الدول و التي تتطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية و تربط في بعض المناطق تحسن الاوضاع الاق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منصور الاتاسي - تحية الى الربيع العربي في موجته الثانيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كما تابعت لجنتنا المركزية الاضرابات العديدة المنتشرة في عدد آخر من الدول و التي تتطالب بتحسين الأوضاع الاقتصادية و تربط في بعض المناطق تحسن الاوضاع الاق......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#منصور الاتاسي - تحية الى الربيع العربي في موجته الثانيه) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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