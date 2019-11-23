معتصمو التحرير يستعدون لجمعة

2019/11/23 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريردعا معتصمو التحرير في بيانهم الرابع إلى وقفة مليونية لـ"إسقاط شرعية الأحزاب" في الجمعة المقبلة، 29 تشرين الثاني/نوفمبر وبعنوان "#نازل_اسحب_شرعيتكم"، فيما استنكر البيان الوثيقة التي وقعت عليها الكتل السياسية، بالوقت الذي رفض لقاء عددٍ من شيوخ العشائر رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.

بيان التحرير: إن لقاء عددٍ من الشيوخ برئيس الحكومة المسؤولة عن قتل اخواننا يُعد فعلاً قبيحاً، واستهانةً فاضحةً بتضحيات أبطال هذهِ الانتفاضة

قال معتصمو التحرير في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "اجتمعت قوى الظلم في قصور الظلام، واتفقت على إصلاحات وتوقيتات لترقيع ثوب الحكومة الممزق بدماء الشهداء وأنين الجرحى من المتظاهرين".

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أضاف البيان "وعلى الرغم من إن إجماع التظاهرات الشعبية على ضرورة إقالة حكومة القنّاصين أولًا قبل أي إصلاح وتفاوض، إلا أن الكتل السياسية الفاسدة تصر على تمسكها بالحكومة، وبذلك تصر السلطة على قتل المتظاهرين وقمعهم وترويعهم بالخطف والاعتقال والتهديد". أوضح "وكما اجتمع الفاسدون على باطلهم، اجتمع المعتصمون على حقهم، ووحدوا كلمتهم بوجه الفساد وأهله، وعاهدوا بعضهم على المضي بالاعتصام حتى يعود الوطن الذي أراده الشهداء".

لفت البيان إلى أن "لقاء عددٍ من الشيوخ برئيس الحكومة المسؤولة عن قتل اخواننا يُعد فعلًا قبيحًا، واستهانةً فاضحةً بتضحيات أبطال هذهِ الانتفاضة، لكن هذه السقطة لا تُحسب على جميع عشائرنا الأصيلة، وها هم شيوخنا الأفاضل يعتصمون مع أبنائهم ويُساندونهم، ويقفون خلف مطالبهم، فمن شاء أن يسقط في وحل القتلة فليسقط مع السلطة، ومن شاء أن يرتقي إلى صف الشرف، فليلتحق بالأحرار".

أشار المعتصمون إلى أنه "وبما أن السلطة وأحزابها، تتبجح بشرعيتها من خلال صناديق الانتخابات المزوّرة، والتي قاطعها معظم العراقيين، ندعو كل أبناء شعبنا العراقي، في جميع محافظاتنا العزيزة من الجنوب إلى الشمال، لوقفة مليونية تَسحب هذهِ الشرعية "الباطلة" من كل أحزاب السلطة، في يوم الجمعة القادم، 29 تشرين الثاني، رافعين شعار #نازل_اسحب_شرعيتكم".

بيان التحرير: ندعو كل أبناء شعبنا العراقي لوقفة مليونية تَسحب شرعية السلطة "الباطلة" في يوم الجمعة القادم رافعين شعار #نازل_اسحب_شرعيتكم"

كما طالب المعتصمون بـ"رفع الأعلام العراقية في ساحات الاعتصام، وفي الشوارع والمناطق والمنازل، في الأسواق والحدائق العامة، وعلى السيّارات والتكاتك، ليتوشح عراقنا العظيم بعلمهِ، كسراً لشرعية الفاسدين، وإعلاناً لرفض الحكومة وإصلاحاتها ومن يقف خلفها".

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