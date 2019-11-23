على خطى خلف.. مغردون يردون على احصائية الداخلية للمتظاهرين ويطلقون هاشتاكاً مماثلاً

2019/11/23 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول ساعات بعد اعلان وزارة الداخلية العراقية يوم امس الجمعة وعلى لسان الناطق باسمها العميد خالد المحنا، عن احصائية لأعداد المتظاهرين في بغداد وباقي المحافظات، سارع العشرات من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي الى الرد بتهكم على ما وصفوه بأنه اعلان غير دقيق للأعداد الحقيقية للمحتجين.وكان الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا […]

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