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بالوثيقة.. البرلمان يرسل مشروع قانون الانتخابات لجهات عدة لابداء الملاحظات


بالوثيقة.. البرلمان يرسل مشروع قانون الانتخابات لجهات عدة لابداء الملاحظات
2019/11/23 | 15:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ارسلت اللجنة القانونية النيابية، السبت، مشروع قانون انتخابات مجلس النواب الى جهات عدة بينها وزارة التعهليم العالي والبحث العلمي لابداء ملاحظاتها عنه.

وفيما يلي نسخة من الوثيقة:

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