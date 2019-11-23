بعد خلف.. العراقيون يطلقون وسم #غرد_مثل_المحنا

2019/11/23 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق بعد أيّام من اطلاق ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم #غرد_مثل_خلف، في حملة لمواجهة تصريحات الناطق #العسكري لرئيس الوزراء اللواء #عبدالكريم_خلف، اطلق من جديد وسم […]

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