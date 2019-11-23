خيم الإعتصامات تتحول إلى ورش تثقيفية لمناقشة القوانين والمطالب

2019/11/23 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تجاوز الاعتصامات الشعبية فترة اكثر من 50 يوماً، شهدت اغلب مناطق التظاهر فعاليات شعبية لتأكيد أحقية مطالبها وواقعيتها وقوانونيتها، يأتي ذلك في تسجيل تطورات ملحوظة على ثقافة الاحتجاج والاعتصام، حيث تحولت بعض المخيمات في بغداد والمحافظات لورش تثقيفية يتم فيها مناقشة المطالبات الشعبية والقوانين.وفي وقت شبه يومي يجتمع طلبة الجامعات في خيمهم في […]

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