نائب الرئيس الأمريكي يصل الى العراق

2019/11/23 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر أمنية بأن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصل اليوم السبت إلى العراق لزيارة جنود أمريكيين....

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