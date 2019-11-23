2019/11/23 | 16:09

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قيادي بتحالف سائرون يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تأخر استجواب رئيس الوزراء

يتبع.



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