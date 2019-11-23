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قيادي بتحالف سائرون يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تأخر استجواب رئيس الوزراء


قيادي بتحالف سائرون يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تأخر استجواب رئيس الوزراء
2019/11/23 | 16:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قيادي بتحالف سائرون يحمل رئاسة البرلمان مسؤولية تأخر استجواب رئيس الوزراء

 

يتبع.

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