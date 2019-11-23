مصدر امني لـ

2019/11/23 | 16:11

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العهد نيوز- الانبار

اعلن مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، عن انطلاق حملة امنية واسعة النطاق للتعقب خلايا عصابات داعش الاجرامية غربي الانبار .

وقال المصدر

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