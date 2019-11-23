2019/11/23 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دواڕۆژ تكشف مقترحات وفد الاقليم لبغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 16:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دواڕۆژ تكشف مقترحات وفد الاقليم لبغداد) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دواڕۆژ تكشف مقترحات وفد الاقليم لبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).