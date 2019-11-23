2019/11/23 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفاد وزير #الداخلية في حكومة إقليم #كردستان #ريبر_أحمد، بأنه بحث مع #القنصل العام الكوري الجنوبي في #أربيل جوي كوانغ جين أوضاع #النازحين واللاجئين في الإقليم.وكتب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الجنوبية تتبرع للعراق بـ/10/ مليون دولار.. لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الجنوبية تتبرع للعراق بـ/10/ مليون دولار.. لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).