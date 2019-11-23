2019/11/23 | 16:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصول 100 فرد من الطائفة اليزيدية العراقية لفرنسا فى إطار برنامج إعادة التوطين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع اليوم السابع الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 16:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع اليوم السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول 100 فرد من الطائفة اليزيدية العراقية لفرنسا فى إطار برنامج إعادة التوطين) نشر أولاً على موقع (اليوم السابع) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول 100 فرد من الطائفة اليزيدية العراقية لفرنسا فى إطار برنامج إعادة التوطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم السابع).