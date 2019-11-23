2019/11/23 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري شيخي، كان قد نال حُكماً مخففاً؛ كونه أفشى بمكان مال الرجل، الذي كان ضحية احتياله.على أثر خروجه من القلعة، بعد قضائه عامين بين جدرانها الأثرية، عدّ نفسه الوارث الشرعيّ لامرأته الراحلة.برغم شخصية شملكان القوية، لم تستطع لوحدها رد هذا القريب، المعرَّف من لدنها ب " الحقير المحتال والقاتل ".إنها مثل كثر من العائلة، كانت قد نَحَتْ باللائمة عليه في موت نازو، وكانت هذه ما تفتأ طفلةً بعدُ.لكن بدا أن ال......

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