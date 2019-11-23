منظمة البديل الشيوعي في العراق - نتضامن بقوة وحزم مع الجماهير المنتفضة في إيران - بيان منظمة البديل الشيوعي في العراق

2019/11/23 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق نزلت ی-;-وم الجمعة المصادف ١-;-٥-;-تشری-;-ن الثاني ٢-;-٠-;-١-;-٩-;-الجماهير الكادحة والغاضبة الى الشوارع في اغلب المدن الإيرانية ضد قرار رفع سعر البنزين متحدية الجمهورية الإسلامية ومطالبة برحيلها وإسقاطها منذ الساعات الأولى من انطلاقة موجة التظاهرات.أقدمت سلطة البرجوازية الإسلامية الفاسدة والغارقة في الرجعی-;-ة والجاثمة على صدور العمال والكادحين، منذ أكثر من ثلاثة ع......

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