شرطة كربلاء: حادث قتل جنائي لمتظاهر بعد خطفه ثلاثة أيام

2019/11/23 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت قيادة شرطة كربلاء، توضيحا بشأن العثور على جثة مواطن داخل سيارته بعد اختفائه لمدة ثلاثة أيام.

ونفت القيادة في بيان، الانباء التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلقة باختفاء المجني عليه فراس عويد حسن، في منطقة الحسين، بعد مشاركته في التظاهرات، والعثور عليه في وقت لاحق، مقتولا داخل صندوق سيارته، مبينة ان تلك الانباء لا صحة لها، لأن الحادث جنائي بنسبة مئة بالمئة، فيما أشارت القيادة الى تشكيل فريق عمل من ضباط أكفاء، بأمر من قائد شرطة المحافظة، لمعرفة ملابسات الحادث.

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