مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته الى يوم الاثنين المُقبل

2019/11/23 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب اليوم السبت، تأجيل جلسة البرلمان الى يوم الاثنين المقبل.

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