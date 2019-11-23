2019/11/23 | 16:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتلة تحالف القوى تعلن تعليق حضورها لجلسات البرلمان بإستثناء الجلسات التي تشهد عرض القوانين المهمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 16:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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