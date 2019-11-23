عضو لجنة كتابة الدستور الحالي: المسودة التي عرضت على الشعب سنة 2005 تختلف عن النسخة المعتمدة الأن

2019/11/23 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعضو لجنة كتابة الدستور سنة 2005، طاهر البكاء، بيانًا يتحدث عن وجود خروقات في الدستور الحالي بإضافة مواد جديدة لم تتضمنها المسودة التي عرضت على الشعب.ادناه نص البيان بيان توضيحي حول الدستور العراقي الحالي والمصوت عليه في ٢٠٠٥ pic.twitter.com/SvnYwA9hYB — Tahir Albakaa (@TahirAlbakaa) November 23, 2019

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