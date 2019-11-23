فيدال البديل ينقذ برشلونة من تعثر امام ليجانبس متذيل قائمة الدوري الاسباني

2019/11/23 | 17:10

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بغداد اليوم- بغداد

أنقذ البديل فيدال فريقه برشلونة اليوم السبت،(23/11/2019) من تعثر امام متذيل قائمة المنافسة ب...





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