البرلمان العراقي يؤجل انعقاد جلسته وتحالف القوى يعلق عضويته

2019/11/23 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر برلماني عراقي ، السبت، بتأجيل انعقاد جلسه البرلمان الى يوم الاثنين المُقبل....

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