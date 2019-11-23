الإعلام الأمني يعلن تفجير ثلاثة انفاق لداعش في الشرقاط

2019/11/23 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، تفجير ثلاثة أنفاق والعثور على وثائق ومطبوعات تابعة لتنظيم "داعش" في جبال الخانوكة بقضاء الشرقاط.

وقالت الخلية في

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