2019/11/23 | 17:13

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نجا نادي برشلونة من فخ الهزيمة أمام متذيل الترتيب ليجانيس، ونجح لاعبيه في قلب تأخره في الشوط الأول للفوز في الشوط الثاني بهدفين

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