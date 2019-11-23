2019/11/23 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يجتمع برئيسي اقليم وحكومة كردستان وكبار المسؤولين

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يجتمع برئيسي اقليم وحكومة كردستان وكبار المسؤولين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يجتمع برئيسي اقليم وحكومة كردستان وكبار المسؤولين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).