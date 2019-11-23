الصناعة تؤكد حضور وزيرها الى البرلمان اليوم

2019/11/23 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصناعة اليوم السبت، حضور وزيرها الدكتور صالح عبدالله الجبوري

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