مكتب عبد المهدي يصدر بياناً بشأن زيارة بنس

2019/11/23 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، السبت، بياناً بشأن زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بنس الى العراق، مؤكداً أن الزيارة متفق عليها وتفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد.

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