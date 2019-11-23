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الدب الكبير – حيدر علي الجبوري


الدب الكبير – حيدر علي الجبوري
2019/11/23 | 17:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قصة قصيرة الدب الكبير – حيدر علي الجبوري عامٌ مضى في الاعلى ،  عند بداية السلم المتحرك شاهدتها وهي ترتفع بهدوء مع السلالم وتتجه نحوي ،  كانت الاجمل كما عهدتها عيناي ،  وكل جوارحي .

تحمل طفلا جميلا يشبهها بجنون ،  طفل بعمر العام الذي انقضى وذهب كلُّ في طريقه في الحياة ،  ولم يعد […]

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