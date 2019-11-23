2019/11/23 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة قصيرة الدب الكبير – حيدر علي الجبوري عامٌ مضى في الاعلى ، عند بداية السلم المتحرك شاهدتها وهي ترتفع بهدوء مع السلالم وتتجه نحوي ، كانت الاجمل كما عهدتها عيناي ، وكل جوارحي .تحمل طفلا جميلا يشبهها بجنون ، طفل بعمر العام الذي انقضى وذهب كلُّ في طريقه في الحياة ، ولم يعد […]

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