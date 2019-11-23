2019/11/23 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطوات على أدراج الحلم – عبد الله عباس الغيم الابيض بين قمة الجبلين يصبح ظلا على السهل يبدو كبداية للتأمل اللامحدود احذر لايروضك المشهد لكي لاتنسى هدوء السهل مولاي : ان ترويض الغيم محال..! *** العتبة الحجرية في سفح الجبل تتكئ عليها مدينة ( جوارتا ) (1) تروي تنهدات ايام طفولتك للذين يمرون من […]

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