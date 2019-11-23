2019/11/23 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة قصيرة من يوميات سائق الـ ..تك تك – سلمان داود محمد ( منبه – سوط – ) ***************** تك .تك ..تك ..هذه نبرة الساعة الصفرية لبدء الختام ..، فـ ..ثمة في الحوض الخلفي بقايا طماطة فائتة امتزجت مع دم الذين آثروا حمرة القربان على رمادية اللغة ، فكان […]

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