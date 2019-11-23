مكتب رئيس الوزراء يكشف تفاصيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي للعراق

2019/11/23 | 17:41

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني، 2019) تفاصي...





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