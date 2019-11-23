2019/11/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يكشف قرب استبدال 13 وزيراً بينها ثلاث وزارات سيادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 17:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يكشف قرب استبدال 13 وزيراً بينها ثلاث وزارات سيادية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يكشف قرب استبدال 13 وزيراً بينها ثلاث وزارات سيادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).