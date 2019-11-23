2019/11/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النقل يعلن دخول 430 شاحنة الى ميناء أم قصر الجنوبي لتفريغ الحمولات التجارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/23 | 17:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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