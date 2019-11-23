2019/11/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌بغداد /SNG- اصدر مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بخصوص زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ..جاء فيه قام مايك بنس نائب الرئيس الامريكي بزيارة متفق عليها الى العراق تفقد خلالها قوات بلاده في قاعدة عين الأسد العراقية في اطار التحالف الدولي الذي يقوم بدعم القوات العراقية في محاربة داعش. ومن المتفق عليه ان يقوم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب عبد المهدي يصدر بيانا بشأن زيارة نائب ترامب) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب عبد المهدي يصدر بيانا بشأن زيارة نائب ترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).