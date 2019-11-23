الحلبوسي: قانونا الانتخابات والمفوضية سيتصدران جدول أعمال جلسة الاثنين

2019/11/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG – رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية المضي بإقرار مشروع قانوني المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وانتخابات مجلس النواب العراقي، وستتصدر هذه القانونين جدول أعمال جلسة يوم الاثنين بعد أن أكدت اللجنة القانونية جاهزيتها.

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