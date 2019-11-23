2019/11/23 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني في أربيل السبت بعد زيارته إلى قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أميركية غرب العراق.

وقام بنس بزيارة غير معلنة للقوات الأميركية في العراق لتهئنهم بعيد الشكر.

ولم يلتق بنس قادة سياسيين عراقيين خلال زيارته لكنه اتصل تليفونيا برئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وهذه هي الزيارة الأولى لبنس إلى العراق، والأولى لمسؤول أميركي على هذا المستوى منذ زيارة الرئيس دونالد ترامب القاعدة نفسها في أواخر ديسمبر 2018 لساعات فقط، ما أثار جدلا لعدم لقائه أي مسؤول عراقي.

وتأتي الزيارة في ظل تصاعد حدة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في العراق.

ولا يزال 5200 عنصر من القوات الأميركية متواجدين في قواعد عسكرية في العراق، في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده واشنطن.



كما يعمل هؤلاء في مجال التدريب وتقديم الاستشارة للقوات العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مغادرة "عين الأسد".. بنس يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مغادرة "عين الأسد".. بنس يلتقي رئيس إقليم كردستان العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).